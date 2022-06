Sant’Agnello, falso infermiere lavorava su ambulanza: denunciato (Di martedì 21 giugno 2022) Per farsi assumere, il 50enne falso infermiere scoperto a Sant’Agnello dai carabinieri, aveva utilizzato una falsa laurea con tanto di pergamena. Nell’ambito dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Sorrento i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno controllato a Sant’Agnello la postazione di servizio di emergenza del 118. Di solito – come in questo Leggi su 2anews (Di martedì 21 giugno 2022) Per farsi assumere, il 50ennescoperto adai carabinieri, aveva utilizzato una falsa laurea con tanto di pergamena. Nell’ambito dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Sorrento i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno controllato ala postazione di servizio di emergenza del 118. Di solito – come in questo

