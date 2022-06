Sanremo 2023, Chiara Ferragni prima co-conduttrice: parla Amadeus (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver rifiutato l'invito di Amadeus per ben due anni consecutivi, Chiara Ferragni ha accettato di vestire i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. L'annuncio è arrivato dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse musicale, durante la diretta del Tg1. Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice di Sanremo 2023 Rispetto allo scorso anno, Amadeus ha deciso di giocare d'anticipo e ha iniziato a fare gli annunci inerenti il Festival di Sanremo 2023 nel mese di giugno. Nel corso della diretta del Tg1, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha svelato il nome della ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver rifiutato l'invito diper ben due anni consecutivi,ha accettato di vestire i panni di co-del Festival di. L'annuncio è arrivato dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse musicale, durante la diretta del Tg1.è laco-diRispetto allo scorso anno,ha deciso di giocare d'anticipo e ha iniziato a fare gli annunci inerenti il Festival dinel mese di giugno. Nel corso della diretta del Tg1, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha svelato il nome della ...

