Sanremo 2023, Chiara Ferragni al fianco di Amadeus (Di martedì 21 giugno 2022) Fremono già i preparativi per Sanremo 2023. Dopo la conferma dalla Rai di Amadeus come nuovo direttore artistico anche per questa 73esima edizione, il conduttore ha iniziato la sua lunga corsa per l’evento. Seppure con tanti mesi di anticipo, infatti, il direttore artistico e conduttore della kermesse ha annunciato chi sarà la co-conduttrice della prima e ultima serata. Amadeus ieri sera in diretta al TG1 delle 20 ha confermato quella che sembrava solo un’ipotesi qualche mese. Con largo anticipo, quindi, il conduttore sta già definendo gli aspetti più importante dell’organizzazione: dal regolamento al ‘nodo’ delle presenze femminili. Photo Credits: AnsaQuest’anno quello che si profila sembra essere un festival volto alla contemporaneità, forse un po’ di più degli altri anni. Per questo Amadeus ha ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Fremono già i preparativi per. Dopo la conferma dalla Rai dicome nuovo direttore artistico anche per questa 73esima edizione, il conduttore ha iniziato la sua lunga corsa per l’evento. Seppure con tanti mesi di anticipo, infatti, il direttore artistico e conduttore della kermesse ha annunciato chi sarà la co-conduttrice della prima e ultima serata.ieri sera in diretta al TG1 delle 20 ha confermato quella che sembrava solo un’ipotesi qualche mese. Con largo anticipo, quindi, il conduttore sta già definendo gli aspetti più importante dell’organizzazione: dal regolamento al ‘nodo’ delle presenze femminili. Photo Credits: AnsaQuest’anno quello che si profila sembra essere un festival volto alla contemporaneità, forse un po’ di più degli altri anni. Per questoha ...

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - zazoomblog : Amadeus su Sanremo 2023 quel retroscena mai svelato prima d’ora - #Amadeus #Sanremo #retroscena #svelato… - TeresaComite12 : RT @86Nuvoletta: Chiara Ferragni a Sanremo 2023 come co-conduttrice , adoro! ?? - avv_cmg : @SanremoRai ieri al telegiornale Amadeus annunciato la presenza a Sanremo 2023 della Ferragni. Io ricordo quando ve… - infoitcultura : Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Fedez: «Complimenti amore mio» -