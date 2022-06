Sanità: nominati i 13 direttori generali di Asl, Aziende Ospedaliere e Policlinici (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella seduta di oggi della Giunta Regionale, il Presidente Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13 direttori generali di Asl, Aziende Ospedaliere e Policlinici, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere. Queste le nomine: Azienda Cardarelli: Antonio D’Amore Azienda dei Colli: Anna Iervolino Policlinico Federico II: Giuseppe Longo, d’intesa con il Rettore Matteo Lorito Policlinico Vanvitelli: Ferdinando Russo, d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti Asl Napoli 1: Ciro Verdoliva Asl Napoli 2: Mario Iervolino Asl Napoli 3: Giuseppe Russo Azienda Moscati Avellino: Renato Pizzuti Asl Avellino: Mario Ferrante Azienda San Pio Benevento: Maria Morgante Asl Benevento: Gennaro Volpe Asl Caserta: Amedeo Blasotti Asl Salerno: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella seduta di oggi della Giunta Regionale, il Presidente Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13di Asl,, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere. Queste le nomine: Azienda Cardarelli: Antonio D’Amore Azienda dei Colli: Anna Iervolino Policlinico Federico II: Giuseppe Longo, d’intesa con il Rettore Matteo Lorito Policlinico Vanvitelli: Ferdinando Russo, d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti Asl Napoli 1: Ciro Verdoliva Asl Napoli 2: Mario Iervolino Asl Napoli 3: Giuseppe Russo Azienda Moscati Avellino: Renato Pizzuti Asl Avellino: Mario Ferrante Azienda San Pio Benevento: Maria Morgante Asl Benevento: Gennaro Volpe Asl Caserta: Amedeo Blasotti Asl Salerno: ...

