Sanità, manager Asl: “Ora popolate le corsie” (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Auguriamo buon lavoro ai nuovi direttori generali di Asl e ospedali della Campania”: così Franco Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta commenta il via libera della giunta regionale alla nuova squadra di vertice designata in 13 aziende sanitarie della Campania. “Ci auguriamo – aggiunge – che i nuovi manager, che peraltro sono gli tessi con cui abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito su molti nodi emersi durante tutta la pandemia, portino ora a compimento l’obiettivo di valorizzare l’apporto delle professioni sanitarie tecniche della prevenzione e riabilitazione afferenti ai 19 albi di cui si compone il nostro Ordine in una fase in cui la medicina e l’assistenza del territorio, alternativa a quella assicurata in acuzie in ospedale, assume un valore strategico nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Auguriamo buon lavoro ai nuovi direttori generali di Asl e ospedali della Campania”: così Franco Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta commenta il via libera della giunta regionale alla nuova squadra di vertice designata in 13 aziende sanitarie della Campania. “Ci auguriamo – aggiunge – che i nuovi, che peraltro sono gli tessi con cui abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito su molti nodi emersi durante tutta la pandemia, portino ora a compimento l’obiettivo di valorizzare l’apporto delle professioni sanitarie tecniche della prevenzione e riabilitazione afferenti ai 19 albi di cui si compone il nostro Ordine in una fase in cui la medicina e l’assistenza del territorio, alternativa a quella assicurata in acuzie in ospedale, assume un valore strategico nella ...

Pubblicità

MOTORESANITA : Ugo Viora, Executive Manager AMaR Piemonte Onlus 'Servono le infrastrutture per rendere i servizi di telemedicina… - CittadinidiTwtt : RT @TIG_italia: Serviva un modello nuovo di definizione della Sanità grazie al cloud come concetto, modellizzazione di servizio, con una va… - Utente_Twitt : RT @TIG_italia: Serviva un modello nuovo di definizione della Sanità grazie al cloud come concetto, modellizzazione di servizio, con una va… - ictBusinessIT : RT @TIG_italia: Serviva un modello nuovo di definizione della Sanità grazie al cloud come concetto, modellizzazione di servizio, con una va… - a_vicinanza : RT @TIG_italia: Serviva un modello nuovo di definizione della Sanità grazie al cloud come concetto, modellizzazione di servizio, con una va… -