San Marzano-Angri | accuse tra sindaci Zuottolo | “Ferraioli ha aizzato il clima”

Tempo di lettura: 3 minuti "Da sindaca, per il bene della mia comunità e della squadra di calcio che rappresenta tutti i marzanesi, ho deciso di restare in silenzio per tutta la settimana di vigilia della finale di ritorno tra San Marzano e Angri, per non creare ulteriore tensione tra i tifosi. Abbiamo sopportato tutto, vedendo polemiche e prese di posizione pretestuose. Ora, però, va chiarito che il clima non è stato avvelenato dagli pseudo-tifosi che ci possono essere da entrambe le fazioni, bensì da chi ricoprendo un ruolo istituzionale. E' stato fatto con decisioni senza senso, creando un clima di rottura e rivalità tra due cittadine dell'Agro che hanno sempre avuto rapporti di amicizia e buon vicinato. Perché, Cosimo Ferraioli, un sindaco dovrebbe fare il sindaco e non aizzare le folle ...

