San Lorenzo Maggiore, alla Piana torna la festività in onore della Madonna della Strada giovedì 27. (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due anni di fermo pandemico, San Lorenzo Maggiore si prepara a celebrare e festeggiare il culto della SS Madonna della Strada. La Parrocchia di San Lorenzo Martire e il Comitato festa censito ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due anni di fermo pandemico, Sansi prepara a celebrare e festeggiare il cultoSS. La Parrocchia di SanMartire e il Comitato festa censito ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : Firenze: I #Carabinieri del #TPC recuperano un’epigrafe in marmo dell’XI secolo sottratta dal 1944 dal campanile de… - LAPECORANERA9 : RT @antonioamendola: #DiMaio 'Uno non vale l'altro'. Notte di San Lorenzo anticipata quest'anno. - ciroizzo3 : RT @Alberto63Al: E il Papa la mattina da San Pietro Uscì tutto da solo tra la gente E in mezzo a San Lorenzo Spalancò le ali Sembrava pr… - antonioamendola : #DiMaio 'Uno non vale l'altro'. Notte di San Lorenzo anticipata quest'anno. - CarbonaroEr : RT @_Carabinieri_: Firenze: I #Carabinieri del #TPC recuperano un’epigrafe in marmo dell’XI secolo sottratta dal 1944 dal campanile dell’Ab… -