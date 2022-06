San Giorgio a Cremano: 40 serate di film e ospiti con “Cinema intorno al Vesuvio” (Di martedì 21 giugno 2022) San Giorgio a Cremano: la 29ma edizione della rassegna di Arci Movie si apre giovedì 23 giugno a Villa Bruno con “Qui rido io” di Mario Martone presentato da Gianfelice Imparato. Il Cinema e le sue stelle animano l’afosa estate napoletana con quaranta serate all’aperto. Sarà la speciale cornice dei giardini di Villa Bruno, a Leggi su 2anews (Di martedì 21 giugno 2022) San: la 29ma edizione della rassegna di Arci Movie si apre giovedì 23 giugno a Villa Bruno con “Qui rido io” di Mario Martone presentato da Gianfelice Imparato. Ile le sue stelle animano l’afosa estate napoletana con quarantaall’aperto. Sarà la speciale cornice dei giardini di Villa Bruno, a

Pubblicità

FabrizioMang1ni : @bfederico @ckiikc @fattoquotidiano La posetti è un altra che si è arrogata diritti che non ha. Ogni volta che si p… - FrancescooTocci : @ttheworm Ah è vero, ma tu da San Giorgio devi fare il corso per stranieri? - ilmondodisuk : San Giorgio a Cremano/Cinema intorno al Vesuvio (23 giugno – 7 agosto): sotto le stelle, film internazionali e ital… - fabriziobenzoni : Impianti al San Filippo fino al 2047. Rinnovata la concessione alla società di proprietà del @ComuneBs . ??… - SAN_GIORGIO_ : RT @bruttapas: Ieri indagine per abuso edilizio, oggi per falso in bilancio.Quando dicevamo di voler competere con la Juve non intendevamo… -