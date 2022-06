Samsung Galaxy S23: novità per la fotocamera frontale dopo 3 anni (Di martedì 21 giugno 2022) Il Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare con un sensibile aggiornamento della fotocamera frontale, cosa che non accade ormai da tre anni. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo device del produttore asiatico a veder aumentate le capacità della propria selfie-cam fu il Samsung Galaxy S10 che, nel 2019, ha visto incrementata la risoluzione da 8MP (del Samsung Galaxy S9) a 10MP. Sono trascorsi tre anni da allora senza un nuovo salto degno di nota. Anche gli attuali flagship, il Samsung Galaxy S22 e l’S22+, sono ancora dotati di una fotocamera frontale da 10MP. Adesso sembra essere arrivato il momento di cambiare rotta, visto che il colosso di Seul ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) IlS23 potrebbe arrivare con un sensibile aggiornamento della, cosa che non accade ormai da tre. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo device del produttore asiatico a veder aumentate le capacità della propria selfie-cam fu ilS10 che, nel 2019, ha visto incrementata la risoluzione da 8MP (delS9) a 10MP. Sono trascorsi treda allora senza un nuovo salto degno di nota. Anche gli attuali flagship, ilS22 e l’S22+, sono ancora dotati di unada 10MP. Adesso sembra essere arrivato il momento di cambiare rotta, visto che il colosso di Seul ...

