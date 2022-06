Salvini ha paura che la Lega gli faccia fare la stessa fine che i 5 Stelle vogliono far fare a Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) I risultati dei ballottaggi in programma domenica prossima potrebbero far sollevare quel polverone nascosto per mesi sotto il tappeto della Lega. Matteo Salvini, infatti, da giorni commenta quasi silenziosamente quel che sta accadendo all’interno del M0Vimento 5 Stelle, con l’ex capo politico e attuale Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sfiduciato – di fatto – ma con un’espulsione congelata in attesa delle prossime mosse pentastellate. E il segretario del Carroccio ha il timore che anche nel suo partito possa essere riprodotto uno schema simile. Salvini come Di Maio? I timori del leader della Lega sul suo partito Il calo nei sondaggi, il sorpasso (ormai conclamato) di Fratelli d’Italia come primo partito in quella coalizione (?) di centrodestra che viaggia su binari ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) I risultati dei ballottaggi in programma domenica prossima potrebbero far sollevare quel polverone nascosto per mesi sotto il tappeto della. Matteo, infatti, da giorni commenta quasi silenziosamente quel che sta accadendo all’interno del M0Vimento 5, con l’ex capo politico e attuale Ministro degli Esteri Luigi Disfiduciato – di fatto – ma con un’espulsione congelata in attesa delle prossime mosse pentastellate. E il segretario del Carroccio ha il timore che anche nel suo partito possa essere riprodotto uno schema simile.come Di? I timori del leader dellasul suo partito Il calo nei sondaggi, il sorpasso (ormai conclamato) di Fratelli d’Italia come primo partito in quella coalizione (?) di centrodestra che viaggia su binari ...

Pubblicità

GiampaoloScopa : Il Capitano ha paura di essere esautorato dal suo partito. Intanto è in arrivo la decisione della procura di Milano… - sissiisissi2 : Il Fatto e la grande paura di Salvini: «Vogliono colpirmi come sta facendo Di Maio con Conte» - Open - Open_gol : Il Capitano ha paura di essere esautorato dal suo partito. Intanto è in arrivo la decisione della procura di Milano… - fralazza18 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Oh!!!Melo’ vai a parlare con la tua amica di Vox …ops !!! Non puoi perché ha pers… - maxbasello : @AldTar @borghi_claudio Io ho paura nel 2023 governati da Borghi, meloni e Salvini...non sanno quello che dicono -