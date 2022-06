Salernitana, pronta l’offerta per convincere Cavani: il Matador riflette (Di martedì 21 giugno 2022) La Salernitana è pronta a mettere sul piatto un’offerta per convincere Edinson Cavani a tornare in Italia: i dettagli Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Salernitana è pronta a fare sul serio per Edinson Cavani, in cerca di un nuovo club dove continuare la propria carriera. Per l’uruguaiano sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di ingaggio più bonus legati a presenze e gol. L’attaccante, dal canto suo, sarebbe pronto a valutare la proposta nel caso in cui non ne arrivassero da club che giocano la Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Laa mettere sul piatto un’offerta perEdinsona tornare in Italia: i dettagli Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, laa fare sul serio per Edinson, in cerca di un nuovo club dove continuare la propria carriera. Per l’uruguaiano sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di ingaggio più bonus legati a presenze e gol. L’attaccante, dal canto suo, sarebbe pronto a valutare la proposta nel caso in cui non ne arrivassero da club che giocano la Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

