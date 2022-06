Sale la pirateria audiovisiva in Italia tra film | serie tv | fiction | programmi ed eventi sportivi live

(Di martedì 21 giugno 2022) Lainè in piena trasformazione: da una parte si afferma un’offerta legale sempre più ampia e competitiva, dall’altra chi pirata lo fa sempre di più in modo selettivo, concentrando il proprio interesse su specifici contenuti, tra cui risultano in forte crescita glidi sport. La nuova indagine sul fenomeno, condotta dalla società Ipsos...

Pubblicità

impresedtalento : RT @salvaggiodani: Sale al 43% l’incidenza della pirateria audiovisiva tra gli italiani. Il danno economico potenziale per le industrie aud… - salvaggiodani : Sale al 43% l’incidenza della pirateria audiovisiva tra gli italiani. Il danno economico potenziale per le industri… -

E-Duesse

Discorso a parte per gli sport live: se nel 2019 per questa tipologia di contenuto la percentuale di fruizione si attestava al 10%, nel 2021al 15%. Più pirati, ma meno atti diI dati ...la concentrazione degli ingressi nellesu un numero ristretto di film e un limitato periodo di tempo; 3. la. Tutto ciò ha portato a una costante riduzione delle finestre temporali di ... Pirateria, sale al 43% l'incidenza della fruizione illegale in Italia nel 2021 - E-DUESSE.IT La pirateria audiovisiva in Italia è in piena trasformazione: da una parte si afferma un’offerta legale sempre più ampia e ...Sale al 43% l’incidenza della pirateria audiovisiva tra gli italiani adulti che hanno fruito illegalmente di film, serie/fiction, programmi ed ...