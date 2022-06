Ryan Giggs si dimette da capo del Galles (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-20 23:02:17 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 20 giugno 2022 22:02Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2022 23:24 Ryan Giggs, lunedì, ha deciso di lasciare la sua posizione di capo allenatore della nazionale Gallese. In una breve dichiarazione svelata da parte dell’ex attaccante del Manchester United poco tempo fa, Giggs ha confermato: “Lascio la mia posizione di allenatore della nazionale maschile del Galles. È stato un onore e un privilegio gestire questa squadra”. La Federcalcio del Galles, nel frattempo, ha “riconosciuto” la decisione, ringraziando Giggs per i suoi sforzi al timone in una dichiarazione a parte, come segue: “La Federcalcio ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-20 23:02:17 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 20 giugno 2022 22:02Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2022 23:24, lunedì, ha deciso di lasciare la sua posizione diallenatore della nazionalee. In una breve dichiarazione svelata da parte dell’ex attaccante del Manchester United poco tempo fa,ha confermato: “Lascio la mia posizione di allenatore della nazionale maschile del. È stato un onore e un privilegio gestire questa squadra”. La Federcalcio del, nel frattempo, ha “riconosciuto” la decisione, ringraziandoper i suoi sforzi al timone in una dichiarazione a parte, come segue: “La Federcalcio ...

