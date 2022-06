Russia-Lituania: le tensioni su Kaliningrad e perché la questione riguarda la Nato (Di martedì 21 giugno 2022) Si guarda con molta attenzione a quello che sta accadendo tra Lituania e Russia. I fatti riguardano l'enclave di Mosca Kaliningrad. L'enclave russa di Kaliningrad e la sua posizione strategica Si tratta di una porzione di territorio russo, completamente distaccata dai confini che tutti conoscono della Federazione. Si trova tra Lituania e Polonia e si affaccia sul Mar Baltico. La si può considerare praticamente nel cuore dell'Europa e alla base della tensione degli ultimi giorni c'è l'impossibilità, da parte dei russi, a trasferire verso quest'area certe merci passando per il territorio lituano. Di Kaliningrad si è molto parlato durante la prima fase della guerra in Ucraina, poiché rappresenta una zona da cui la Russia potrebbe minacciare ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 giugno 2022) Si guarda con molta attenzione a quello che sta accadendo tra. I fattino l'enclave di Mosca. L'enclave russa die la sua posizione strategica Si tratta di una porzione di territorio russo, completamente distaccata dai confini che tutti conoscono della Federazione. Si trova trae Polonia e si affaccia sul Mar Baltico. La si può considerare praticamente nel cuore dell'Europa e alla base della tensione degli ultimi giorni c'è l'impossibilità, da parte dei russi, a trasferire verso quest'area certe merci passando per il territorio lituano. Disi è molto parlato durante la prima fase della guerra in Ucraina, poiché rappresenta una zona da cui lapotrebbe minacciare ...

Ettore_Rosato : #Lituania un Paese di gente coraggiosa a cui siamo grati Solidarietà al popolo lituano e all’ambasciatore Petras Z… - GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - Internazionale : La Lituania ha deciso di imporre le sanzioni europee sui prodotti russi destinati a un territorio che ospita missil… - insideoverita : La #Lituania applica la massima durezza nell'attuare le sanzioni contro l'exclave russo di #kaliningrad, cosa che l… - adapallai : RT @riannuzziGPC: Alcune notazioni ulteriori sulla crisi di #Kaliningrad e sulle responsabilità europee in questa crisi. La Lituania ha af… -