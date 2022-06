(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Ci sarà piùnel”, i suoi livelli di produzione e di commercio sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Ma se si dovesse registrare una penuria, questa sarebbe causata dalle ”occidentali” e dalle politiche dei ”regimi dell’Occidente”. Ne è convinta la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che, citando una serie di statistiche, parla di un aumento dela disposizione. ”I rappresentanti dell’Occidente stanno utilizzando ogni piattaforma, comprese le Nazioni Unite, per accusare ladi ridurre la quantità didisponibile sul mercato”, ha detto Zakharova, sostenendo che ”c’è piùrispetto agli anni precedenti e anche il commercio è in crescita”. A causare l’aumento dei prezzi, secondo la ...

Pubblicità

silvia_sb_ : I leoni da tastiera che mi spiegano le colpe della stagflazione, cioè le sanzioni europee contro Mosca che stanno a… - GiovaQuez : Orsini: 'In Italia c'è un grandissimo scostamento tra quello che sentiamo nei media dominanti e quello che c'è nel… - LucaTagliabue1 : RT @silvia_sb_: I leoni da tastiera che mi spiegano le colpe della stagflazione, cioè le sanzioni europee contro Mosca che stanno affamando… - fisco24_info : Russia: 'C'è più grano nel mondo, se cala è per sanzioni illegittime': (Adnkronos) - Maria Zakharova: a causare l'a… - BomprezziMarco : RT @silvia_sb_: I leoni da tastiera che mi spiegano le colpe della stagflazione, cioè le sanzioni europee contro Mosca che stanno affamando… -

Agenzia ANSA

Molto di meno si paga in: solamente 86 centesimi al litro in uno dei paesi che maggiormente produce petrolio. Rispetto all'Italia i costi del carburante sono più alti in quasi tutti i grandi ...... quando Georgia e Ucraina non riuscirono a ottenere il piano d'azione per l'adesione all'NATO, evento che ha portato direttamente o indirettamente alle guerre che laha iniziato in Georgia nel ... Ucraina: prima visita di Zelensky a Mykolaiv, vicino Kherson occupata - Mondo