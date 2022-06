Running, domenica torna in scena l’Aviano-Piancavallo: 10 miglia di emozioni (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto pronto per la decima edizione dell’Aviano-Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna che andrà in scena domenica 26 giugno. La partenza è prevista presso l’impianto di atletica leggera di via Stretta ad Aviano, con il percorso che culminerà nell’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo. Gli atleti si cimenteranno in una gara di 10 miglia, pari a 16,094 km, con un dislivello positivo di 1120 metri e sarà anche valida come campionato regionale assoluto e master di Trail corto. Si svolgerà, inoltre, l’Armo 1191 Trail, prova agonistica sulla distanza delle 15 miglia (pari a 25 km) con 1600 metri di dislivello positivo, sempre da Aviano a Piancavallo. La 10 miglia Internazionale ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto pronto per la decima edizione del, gara internazionale di corsa in montagna che andrà in26 giugno. La partenza è prevista presso l’impianto di atletica leggera di via Stretta ad Aviano, con il percorso che culminerà nell’area sportiva Roncjade, nel cuore di. Gli atleti si cimenteranno in una gara di 10, pari a 16,094 km, con un dislivello positivo di 1120 metri e sarà anche valida come campionato regionale assoluto e master di Trail corto. Si svolgerà, inoltre, l’Armo 1191 Trail, prova agonistica sulla distanza delle 15(pari a 25 km) con 1600 metri di dislivello positivo, sempre da Aviano a. La 10Internazionale ...

Pubblicità

sportface2016 : #Running, domenica torna in scena l'#AvianoPiancavallo: 10 miglia di emozioni - SergioSangio : Una Domenica 19 BESTIALE ?????? 10k ???????di sgambata sotto un sole ?? rovente a ritmo easy con ultimi 4k in progressio… - ale_sottile : Dopo il #running il pranzo della #domenica è un trionfo di colori e di ortaggi estivi del contadino di fiducia a… - lorenzB59 : @ginospadino Non sono ancora riuscito a trovare delle scarpe da #running trasparenti che facciano abbronzare anche… - MarathonWorld1 : Il 3 luglio la Tre Campanili Half Marathon,: Presentata la XV edizione di Ivars Tre Campanili Half Marathon, in pro… -