Roma. 'Vi dovete spogliare per la terapia': medico abusa delle pazienti minorenni (Di martedì 21 giugno 2022) Indossava il camice bianco e con i suoi modi riusciva a 'raggirare' le pazienti, quelle che si fidavano di lui e che erano nel suo studio per curarsi. Non certo per essere palpeggiate o abusate, come invece sarebbe successo. Protagonista un medico Romano, un posturologo di 71 anni che avrebbe fatto spogliare quattro pazienti, tutte minorenni, con la scusa che quello fosse un passaggio fondamentale per la terapia. Come se fosse fondamentale fare dei 'massaggi intimi' insidiosi e abusare di loro, in alcuni casi anche in presenza dei genitori. abusa delle pazienti minorenni: i fatti Come riporta Il Messaggero, le violenze sarebbero avvenute nello studio privato del ...

