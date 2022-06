Roma: si fa la ‘doccia’ nella Fontana dell’Altare della Patria davanti ai turisti (Di martedì 21 giugno 2022) Forse aveva scambiato la Fontana del Tirreno, quella nella parte destra dell’Altare della Patria, per una doccia e quindi, come se tutto fosse così normale, si è immerso e ha iniziato a ‘lavarsi‘ sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti. Una scena di ordinaria ‘follia’ e di strana quotidianità nella Capitale, lì dove non è difficile incappare in persone che decidono di tuffarsi nude o di deturpare le bellezze della città, quasi come se si sentissero padrone e libere di fare tutto. Scatta la sanzione per il cittadino Ieri pomeriggio un cittadino georgiano di 26 anni, una senza fissa dimora, si è immerso totalmente nella Fontana del Tirreno. Ma è stato sì notato dalla folla dei turisti, ma anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Forse aveva scambiato ladel Tirreno, quellaparte destra, per una doccia e quindi, come se tutto fosse così normale, si è immerso e ha iniziato a ‘lavarsi‘ sotto gli occhi increduli di cittadini e. Una scena di ordinaria ‘follia’ e di strana quotidianitàCapitale, lì dove non è difficile incappare in persone che decidono di tuffarsi nude o di deturpare le bellezzecittà, quasi come se si sentissero padrone e libere di fare tutto. Scatta la sanzione per il cittadino Ieri pomeriggio un cittadino georgiano di 26 anni, una senza fissa dimora, si è immerso totalmentedel Tirreno. Ma è stato sì notato dalla folla dei, ma anche ...

CorriereCitta : Roma: si fa la 'doccia' nella Fontana dell'Altare della Patria davanti ai turisti

