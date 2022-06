Roma, la colf di Bulgari senza permesso di lavoro: la regina dei gioielli ‘non ha abbastanza reddito’ (Di martedì 21 giugno 2022) Ha origini brasiliane, ha 37 anni ed è in Italia da 5. Arrivata nella penisola con un contratto di studio, Maraiza — questo il nome della protagonista — non riesce ancora ad ottenere la regolarizzazione come colf, lavoro che attualmente svolge. Il motivo che non permette alla donna di regolarizzarsi sembra essere la mancanza di reddito da parte della propria datrice di lavoro che è la regina dei gioielli Marina Bulgari. colf di Bulgari senza permesso di soggiorno: la storia La storia di Maraiza fa a pugni con la burocrazia, come lei stessa ha raccontato durante una conferenza stampa tenuta dalla comunità di Sant’ Egidio tenuta proprio per denunciare le difficoltà della sanatoria del 2020. La donna è un’infermiera e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Ha origini brasiliane, ha 37 anni ed è in Italia da 5. Arrivata nella penisola con un contratto di studio, Maraiza — questo il nome della protagonista — non riesce ancora ad ottenere la regolarizzazione comeche attualmente svolge. Il motivo che non permette alla donna di regolarizzarsi sembra essere la mancanza di reddito da parte della propria datrice diche è ladeiMarinadidi soggiorno: la storia La storia di Maraiza fa a pugni con la burocrazia, come lei stessa ha raccontato durante una conferenza stampa tenuta dalla comunità di Sant’ Egidio tenuta proprio per denunciare le difficoltà della sanatoria del 2020. La donna è un’infermiera e ...

