Roma | Di Marzio | “Filtra ottimismo per Celik | su Frattesi…”

Roma DI Marzio Celik FRATTESI – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulle ultime notizie di mercato in casa Roma. Ecco quanto affermato, "Prosegue la trattativa tra Roma e Lille per Mehmet Celik. Il club francese chiede 8 milioni per l'esterno turco e in giornata i giallorossi si sono avvicinati alla richiesta. Per il centrocampo, invece, in settimana il direttore generale Thiago Pinto ha in programma un incontro con il Sassuolo per capire il margine dell'offerta per Frattesi. I neroverdi chiedono 30 milioni. Ricordiamo che la Roma avrebbe diritto ad uno sconto per il giocatore: quando era stato venduto proprio agli emiliani era stata inserita una ...

