Roma, cumuli di rifiuti a Valle Aurelia: marciapiede inagibile (FOTO) (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. cumuli di rifiuti ammassati a ridosso dei cassonetti, quelli stessi cassonetti che dovrebbero invece contenerli. Numerosi sacchetti — tutti colorati e dalle forme diverse — albergano lungo la strada, formando una vistosa 'montagnola' che cattura l'attenzione dei passanti. Leggi anche: Emergenza rifiuti dopo l'incendio a Malagrotta, parla l'assessora Sabrina Alfonsi Emergenza rifiuti nella Capitale: la situazione a Valle Aurelia Il problema dei rifiuti è una piaga che la Capitale si porta dietro da diverso tempo. Lo scenario è sempre il medesimo, a cambiare sono i quartieri, tutti comunque caratterizzati dallo stesso comun denominatore. Quest'oggi siamo nella zona di Valle Aurelia, al confine tra i quartieri ...

