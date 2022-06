Roma, Cristante al bivio: aspetta ma ha richieste (Di martedì 21 giugno 2022) Due settimane di meritato riposo dopo le fatiche con la Roma e la Nazionale , adesso per Bryan Cristante è tempo di trascorrere un po' di tempo con la famiglia prima di tuffarsi sulla nuova stagione. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Due settimane di meritato riposo dopo le fatiche con lae la Nazionale , adesso per Bryanè tempo di trascorrere un po' di tempo con la famiglia prima di tuffarsi sulla nuova stagione. ...

Pubblicità

Goalist_it : ???? Contratto in scadenza nel 2024 per #Cristante, su cui c'è l'interesse di #Milan e #Siviglia - salvione : Roma, Cristante al bivio: aspetta ma ha richieste - romaforever_it : Calciomercato Roma, Cristante al bivio: aspetta ma ha richieste - CorSport : #Roma, #Cristante al bivio: aspetta ma ha richieste ?? - andreastoolbox : Roma, Cristante al bivio: rinnovo o cessione. Milan interessato, ma Mourinho non vuole perderlo -