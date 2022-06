Rolling Stones, migliaia di fan a San Siro: 'Paura del concerto rimandato? No, vivranno più della Regina' (Di martedì 21 giugno 2022) I Rolling Stones infiammano San Siro: tutto esaurito con 57mila spettatori che stanno affollando lo stadio milanese già dal pomeriggio. Prima la band supporter Ghost Hounds, per arrivare al concerto ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Iinfiammano San: tutto esaurito con 57mila spettatori che stanno affollando lo stadio milanese già dal pomeriggio. Prima la band supporter Ghost Hounds, per arrivare al...

Pubblicità

atm_informa : L'unica data italiana dei Rolling Stones sarà a San Siro proprio stasera. Per questa grande occasione le linee M1 e… - LaCate___ : RT @_SophieWozniak_: AGGIORNAMENTO HUMBERTO / ROLLING STONES non hanno contatti perché ha comprato in negozio il suo biglietto l'ho lasciat… - RickyAbsol : In fila per i Killers ho già visto almeno 5 persone con in mano il biglietto dei Rolling Stones - dariomazzocchi : Sono un tipo semplice: mi chiedevo perché la metro fosse piena di gente con la maglietta dei Rolling Stones. Convin… - Ibraribe : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lancia una capsule collection con i Rolling Stones. La storica band suonerà questa sera a #SanSiro https://t.c… -