Roberto Floreani: "L'ascolto interiore attraverso l'arte per resistere alla deriva della società" (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - L'ascolto interiore, attraverso l'arte, e la spiritualità per resistere alla "deriva della società" permeata di superficialità e materialismo. E' il fulcro del saggio 'Astrazione come Resistenza' dell'artista, scrittore e performer Roberto Floreani (De Piante Editore, 2021), considerato oggi il più maturo e convincente astrattista in Italia. "Il saggio attraversa la storia dell'Astrazione, fin dalle sue origini (1912) - spiega l'autore all'Adnkronos - caratterizzata da un intimo rapporto con la spiritualità, interrogandosi quindi sulla dimensione interiore dell'uomo e su come questa possa essere fondativa nella vita di ognuno di noi. Caratteristiche che oggi appaiono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - L'l', e la spiritualità per" permeata di superficialità e materialismo. E' il fulcro del saggio 'Astrazione come Resistenza' dell'artista, scrittore e performer(De Piante Editore, 2021), considerato oggi il più maturo e convincente astrattista in Italia. "Il saggio attraversa la storia dell'Astrazione, fin dalle sue origini (1912) - spiega l'autore all'Adnkronos - caratterizzata da un intimo rapporto con la spiritualità, interrogandosi quindi sulla dimensionedell'uomo e su come questa possa essere fondativa nella vita di ognuno di noi. Caratteristiche che oggi appaiono ...

