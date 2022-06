Roberto David Castillo, ex presidente dell’azienda elettrica Desarrollos Energeticos (DESA), è stato condannato a 22 anni di prigione per l’omicidio dell’ambientalista honduregna Berta Cáceres (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì un tribunale dell’Honduras ha condannato a 22 anni di prigione Roberto David Castillo, ex presidente dell’azienda elettrica honduregna DESArrollos Energeticos (DESA), per l’omicidio dell’ambientalista indigena Berta Cáceres, uccisa a marzo del 2016 nell’ambito di alcune proteste contro la costruzione Leggi su ilpost (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì un tribunale dell’Honduras haa 22di, ex), perindigena, uccisa a marzo del 2016 nell’ambito di alcune proteste contro la costruzione

