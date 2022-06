Roberta Beta, lo sfogo amaro dell’ex del Grande Fratello: “Oggi la mia giornata è vuota, è un anno che non lavoro” (Di martedì 21 giugno 2022) Uno sfogo vero, sincero, animato da un sentimento di sconforto. Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha affidato a un video su Instagram le sue perplessità sulla mancanza di lavoro: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è purtroppo”. Poche ore fa, in un post pubblicato sui propri profili social, ha aggiunto: “Quando salgo sul palco e prendo in mano un microfono, le persone si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Unovero, sincero, animato da un sentimento di sconforto., ex concorrente della prima edizione delVip, ha affidato a un video su Instagram le sue perplessità sulla mancanza di: “la miaperché manca illo accuso e lo voglio condividere perché è unche non. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma ilretribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è purtroppo”. Poche ore fa, in un post pubblicato sui propri profili social, ha aggiunto: “Quando salgo sul palco e prendo in mano un microfono, le persone si ...

