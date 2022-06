Rivelazione shock dell'ex rossonero: 'Al Milan ho sfiorato la depressione, ero in pasto ai leoni' (Di martedì 21 giugno 2022) A gennaio leggo: ' De Sciglio non rinnova perché ha già firmato con la Juventus '. Fui colpito, non avevo sentito nessuno. Ma me ne andai perché le mancanze di rispetto erano all'ordine del giorno'. ... Leggi su milanlive (Di martedì 21 giugno 2022) A gennaio leggo: ' De Sciglio non rinnova perché ha già firmato con la Juventus '. Fui colpito, non avevo sentito nessuno. Ma me ne andai perché le mancanze di rispetto erano all'ordine del giorno'. ...

Pubblicità

MilanLiveIT : #DeSciglio ed i ricordi negativi dell'esperienza al #Milan 'Montella mi diede in pasto ai leoni' ?? - telodogratis : Arisa, rivelazione shock sull’amore: “È essere schiavi di qualcuno, come dice il Vangelo” - SoloLecceIT : LA RIVELAZIONE SHOCK: 'l'ha ammazzata per gelosia per un sms ricevuto su Instagram'. LE AMICHE DI DONATELLA indiriz… - ilragazzotopo : @ThinkPositiveB Pronta alla rivelazione shock? - infoitcultura : Stranger Things 4, la rivelazione shock: 'Morirà nelle ultime puntate' -