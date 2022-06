Ritiro Dimaro, il sindaco: “Ho due notizie che faranno felici i tifosi” (Di martedì 21 giugno 2022) Comincerà a Dimaro, in Val di Sole, la stagione del Napoli, con il classico Ritiro pre-campionato in programma dal 9 al 19 luglio 2022. Andrea Lazzaroni, sindaco Dimaro, è intervenuto oggi nel corso della trasmissione “Radio Goal” alla radio ufficiale, per raccontare i preparativi dell’evento. Queste le sue parole: “Siamo pronti, il Napoli arriverà l’8 luglio, nel pomeriggio, dunque un giorno prima dell’inizio del Ritiro. I preparativi procedono a gonfie vele, stiamo preparando dei cartelloni e tutte la varie cose. Sappiamo delle due amichevoli, ma per ora ancora non sappiamo ancora le squadre che affronteranno il Napoli. Spalletti, Ritiro Napoli a Dimaro Abbiamo avuto tante preparazioni, ci sarà il sold-out, ormai i tifosi conoscono bene i ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Comincerà a, in Val di Sole, la stagione del Napoli, con il classicopre-campionato in programma dal 9 al 19 luglio 2022. Andrea Lazzaroni,, è intervenuto oggi nel corso della trasmissione “Radio Goal” alla radio ufficiale, per raccontare i preparativi dell’evento. Queste le sue parole: “Siamo pronti, il Napoli arriverà l’8 luglio, nel pomeriggio, dunque un giorno prima dell’inizio del. I preparativi procedono a gonfie vele, stiamo preparando dei cartelloni e tutte la varie cose. Sappiamo delle due amichevoli, ma per ora ancora non sappiamo ancora le squadre che affronteranno il Napoli. Spalletti,Napoli aAbbiamo avuto tante preparazioni, ci sarà il sold-out, ormai iconoscono bene i ...

