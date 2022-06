Rinnovo vertici al Moscati, Pizzuti ringrazia De Luca: “Saremo al fianco dei cittadini” (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. L’opportunità che mi ha dato di poter lavorare con continuità presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino mi consentirà di portare a termine una serie di progetti di ulteriore sviluppo avviati durante la pandemia – così il manager del Moscati di Avellino, Renato Pizzuti – L’Azienda Moscati che ho l’onore di dirigere ha ancora grandi potenzialità di crescita e il mio impegno per il prossimo triennio sarà rivolto a fare il possibile perché tali potenzialità si manifestino e si concretizzino: potendo contare sul grande senso di appartenenza e sullo spirito di squadra di tutto il personale, sono certo che sarà garantita una sanità ancora e sempre più rispondente ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il Presidente Vincenzo Deper aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. L’opportunità che mi ha dato di poter lavorare con continuità presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino mi consentirà di portare a termine una serie di progetti di ulteriore sviluppo avviati durante la pandemia – così il manager deldi Avellino, Renato– L’Aziendache ho l’onore di dirigere ha ancora grandi potenzialità di crescita e il mio impegno per il prossimo triennio sarà rivolto a fare il possibile perché tali potenzialità si manifestino e si concretizzino: potendo contare sul grande senso di appartenenza e sullo spirito di squadra di tutto il personale, sono certo che sarà garantita una sanità ancora e sempre più rispondente ai ...

