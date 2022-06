Rinnovo Maldini, grandi dubbi in casa Milan: ecco cosa non convince (Di martedì 21 giugno 2022) Rinnovo Maldini, una trattativa piena di dubbi per il Milan. ecco cosa non convince sul prolungamento del dirigente rossonero Secondo il Corriere dello Sport il Rinnovo di Maldini col Milan non spazza via i dubbi. Non è ancora tornato il sereno in casa rossonera, visto che ci sono ancora grandi perplessità sull’andare avanti insieme. Tra i problemi principali i rapporti con l’ad Gazidis: Maldini si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore autonomia nelle decisioni di natura tecnica, invece dovrà continuare a confrontarsi con l’altro dirigente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022), una trattativa piena diper ilnonsul prolungamento del dirigente rossonero Secondo il Corriere dello Sport ildicolnon spazza via i. Non è ancora tornato il sereno inrossonera, visto che ci sono ancoraperplessità sull’andare avanti insieme. Tra i problemi principali i rapporti con l’ad Gazidis:si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore autonomia nelle decisioni di natura tecnica, invece dovrà continuare a confrontarsi con l’altro dirigente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, contatti tra #RedBird e #Massara e #Maldini per il rinnovo con #Sanches in sottofondo - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - TreninoTheo : RT @teo_acm: Quindi fino a ieri il problema era il rinnovo di Maldini. Oggi rinnova ma il problema è il budget. Poi, come se non bastasse,… - indiavolati_2 : RT @teo_acm: Quindi fino a ieri il problema era il rinnovo di Maldini. Oggi rinnova ma il problema è il budget. Poi, come se non bastasse,… -