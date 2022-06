RFI, stretto di Messina: pubblicata gara per due navi veloci dual fuel (Di martedì 21 giugno 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) la gara per la fornitura di due navi veloci dual fuel per lo stretto di Messina, per offrire servizi di traghettamento sempre più green. La gara ha un ... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 21 giugno 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) laper la fornitura di dueper lodi, per offrire servizi di traghettamento sempre più green. Laha un ...

Pubblicità

ilregginoit : Collegamenti sullo Stretto: da Rfi gara da 52 mln per due navi veloci · Il Reggino - FerrovieInfo : Ogni nave avrà una lunghezza di circa 50 metri e potrà trasportare 350 persone. #Ferrovie #Infoferrovie #Navi #RFI… - Tele90_canale98 : Due nuove navi veloci per lo Stretto di Messina. Rfi pubblica la gara da 52 milioni - palermo24h : RFI pubblica gara di fornitura per due navi veloci per lo Stretto di Messina - citynowit : 52 milioni di euro, finanziati con i fondi del PNRR per due navi veloci dual fuel per lo #StrettodiMessina -