Renato Sanches | dopo il Milan si inserisce un altro club di Serie A!

(Di martedì 21 giugno 2022) L’edizione odierna de La Stampa svela un’importante scenario di mercato. La Juventus, alla ricerca di un sostituto di Rabiot, ha messo gli occhi su, centrocampista classe ’97 di proprietà del Lille che interessa da tempo ae PSG.JuvePsg MercatoIl contratto del centrocampista è in scadenza nel 2023 e il Lille punta a fare cassa quest’estate chiedendo almeno 20 milioni per il giocatore. Ilha da tempo l’accordo con il giocatore ma non ancora quello con il, dunque, la Vecchia Signora e il PSG possono tentare lo sgarbo., quest’anno, ha collezionato 25 presenze in Ligue 1 condite da 2 gol e 5 assist. Tommaso Tondo

Ma sempre dalla Francia, stavolta da Le Parisien, arriva l'indiscrezione seconda la quale non ci sarebbero soltanto Milan e Psg su. Si parla di "una squadra italiana che si è ...Se il Milan affondasse per questo obiettivo, non avrebbe poi la disponibilità economica per arrivare a Sven Botman e a, obiettivi per i quali il Milan ha aspettato tanto, forse troppo,...La Juventus si inserisce tra Milan e PSG per Renato Sanches: il portoghese prenderebbe il posto di Rabiot, destinato alla Premier ...Il giornalista di Sky esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di come i due dirigenti del Milan vogliano il giocatore a Milano. Il Milan vuole Renato Sanches, ormai questa non è più una ...