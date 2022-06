Real Madrid | Vinicius | “Voglio contunuare a giocare nel club più grande del mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) “continuare anelpiùdel. Ancelotti è un allenatore che cerca sempre di aiutarci e darci fiducia. Dissidi con Benzema? Abbiamo parlato e chiarito tutto in passato. Mi ha detto che sogna di affrontare il Brasile nella finale dei Mondiali”. Queste sono le significative e recenti dichiarazioni diJunior, concessosi ai microfoni di ‘Globo Esporte’ per commentare le sue intenzioni per l’imminente futuro. L’esterno d’attacco brasiliano, spesso game-changer per ilcampione d’Europa, ha confermato la sua volontà di prolungare il contratto e l’esperienza con i Blancos; il tutto, contemporaneamente spazzando via le voci relative a un suo possibile passaggio al Paris Saint-Germain,...