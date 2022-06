Ray-Ban Stories in esclusiva nei Vodafone Store (Di martedì 21 giugno 2022) MILANO – , il nuovo “WiFi Ricaricabile” per rimanere connessi anche in vacanza e offerte pensate per i giovani. Sono solo alcune delle novità che Vodafone dedica a tutta la famiglia con l’arrivo della stagione estiva: per essere sempre connessi e per poter condividere i momenti che più contano. Dal 27 giugno, in esclusiva in tutti i Vodafone Store d’Italia, saranno disponibili per i clienti Vodafone i Ray-Ban Stories, gli innovativi smart glasses di ultima generazione nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social. I Ray-Ban Stories integrano tecnologie smart quali dual camera, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) MILANO – , il nuovo “WiFi Ricaricabile” per rimanere connessi anche in vacanza e offerte pensate per i giovani. Sono solo alcune delle novità chededica a tutta la famiglia con l’arrivo della stagione estiva: per essere sempre connessi e per poter condividere i momenti che più contano. Dal 27 giugno, inin tutti id’Italia, saranno disponibili per i clientii Ray-Ban, gli innovativi smart glasses di ultima generazione nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social. I Ray-Banintegrano tecnologie smart quali dual camera, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in ...

