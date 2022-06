Rapporto Chelsea: il direttore dell’Inter ammette che “potrebbe essere costretto” a vendere il difensore stellare (Di martedì 21 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il direttore dell’Inter Giuseppe Marotta ha ammesso che il club italiano potrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi difensori chiave quest’estate. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sono stati entrambi collegati alle mosse della Premier League nelle ultime settimane, con artisti del calibro di Chelsea e Tottenham che si dice siano interessati. È stata pubblicizzata anche la cessione del fuoriclasse Lautaro Martinez, ma Marotta ha spiegato che preferirebbe incassare un difensore. (Credito immagine: Getty)“È molto più difficile sostituire un attaccante che un difensore, perché non ci sono molti attaccanti in giro e hanno prezzi alti”, ha detto Radio Anch’io Lo Sport. “Probabilmente ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: IlGiuseppe Marotta ha ammesso che il club italianouno dei suoi difensori chiave quest’estate. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sono stati entrambi collegati alle mosse della Premier League nelle ultime settimane, con artisti del calibro die Tottenham che si dice siano interessati. È stata pubblicizzata anche la cessione del fuoriclasse Lautaro Martinez, ma Marotta ha spiegato che preferirebbe incassare un. (Credito immagine: Getty)“È molto più difficile sostituire un attaccante che un, perché non ci sono molti attaccanti in giro e hanno prezzi alti”, ha detto Radio Anch’io Lo Sport. “Probabilmente ...

Pubblicità

flazia24 : RT @FedericoDav_SSL: Lazio Twitter al rapporto, perché cazzo state parlando di sms al chelsea - flamanc24 : RT @FedericoDav_SSL: Lazio Twitter al rapporto, perché cazzo state parlando di sms al chelsea - milivnkovic : RT @FedericoDav_SSL: Lazio Twitter al rapporto, perché cazzo state parlando di sms al chelsea - FedericoDav_SSL : Lazio Twitter al rapporto, perché cazzo state parlando di sms al chelsea - BennoCesc91 : @AmalaTV_ Sapendo dei problemi economici dell’inter non penso spinga per tornare solo per convenienza, ovvio che se… -