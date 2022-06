(Di martedì 21 giugno 2022) Ilsta attraversando una fase molto delicata del proprio calcio. Gli azzurri hanno già piazzato i colpi Kvartkshelia, Mathias Olivera ed il riscatto di Anguissa, oltre che del rinnovo di contratto di Juan Jesus. Già così la rosa viene ritenuta competitiva, ma con l’Inter che acquista Dybala e Lukaku, la Juve che prende Pogba e pensa a Di Maria, ilsembra scivolare indietro nelle griglie di partenza, che per carità hanno il loro valore, come si è visto negli anni. È innegabile però che il club azzurro debba cercare di alzare il tasso tecnico della rosa di Spalletti, anche perché De Laurentiis ha promesso che farà di tutto per lo scudetto al. Ovviamente bisogna capire cosa voleva dire il presidente delcon quelle parole, dato che fino ad ora non sembra volersi svenare ...

Pubblicità

napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Napoli mercato bloccato, ci arrivano notizie su Deulofeu' #CalcioNapoli #calciomercatonapoli… - solonapoliebas1 : Ma anche le altre squadre di serie A hanno una radio ufficiale che funge da megafono della società? O è un anomalia… - 7ettedecoppe : @MercatoAsRoma1 A me risulta che la Roma ancora non fa nessuna offerta ufficiale checchè ne dicano le radio Valenci… - lucacerchione : @Pasqual01350178 @1StationRadio @salvione @CorSport Se tu sei un analfabeta funzionale che segue le stronzate dette… - TUTTOJUVE_COM : Serie A, la Lega valuta la radio ufficiale del campionato: avviati i primi contatti con RTL e RDS -

...possibile seguire l'evento musicale in TV su Telenorba e insuNorba. Trapela la line - up dei due nuovi eventi di Battiti live Come viene ripreso da Visto.tv, intanto, dal sito...Le attività dellaPartnerdell'evento è105. Con la sua expertise nell'universo della musica e delle sue nuove frontiere, ladel gruppo RadioMediaset accompagnerà l'intera ...Il Napoli sta trattando Gerard Deulofeu con l'Udinese, dalla Radio Ufficiale fanno sapere che si stanno "limando i dettagli per la cessione".Radio Serie A, sta per nascere l’emittente ufficiale del campionato italiano di calcio La Lega punta alla sua creazione, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere… Nasce Radio Serie A Al momento questa è ...