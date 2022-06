Questa sera a Villa Savoia la Festa internazionale della musica (Di martedì 21 giugno 2022) Anche Monreale sarò presente, Questa sera, ad un appuntamento internazionale, la Festa della Musica. Un evento che si tiene il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. L’iniziativa è stata lanciata nel 1982 dal Ministero della Cultura francese, come Festa gratuita e aperta alla partecipazione di tutte le musiche. Nel 1985, in occasione dell’anno europeo della musica, la Festa è uscita fuori dai confini francesi e nel 1997 è stata istituita una Carta europea della Festa della Musica, per promuovere le realtà artistiche dei cittadini europei. In Italia l’adesione alla Festa della Musica è cominciata negli ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 21 giugno 2022) Anche Monreale sarò presente,, ad un appuntamento, laMusica. Un evento che si tiene il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. L’iniziativa è stata lanciata nel 1982 dal MinisteroCultura francese, comegratuita e aperta alla partecipazione di tutte le musiche. Nel 1985, in occasione dell’anno europeomusica, laè uscita fuori dai confini francesi e nel 1997 è stata istituita una Carta europeaMusica, per promuovere le realtà artistiche dei cittadini europei. In Italia l’adesione allaMusica è cominciata negli ...

