Quel paragone tra Carola a Gandhi: il candidato di sinistra imbarazza il Pd (Di martedì 21 giugno 2022) Carola Rackete, che speronò la motovedetta della guardia di finanza, per Michele Foggetta è come Rosa Parks, Martin Luther King e Gandhi Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022)Rackete, che speronò la motovedetta della guardia di finanza, per Michele Foggetta è come Rosa Parks, Martin Luther King e

Pubblicità

MarinellaU : @Pier66375173 @Rinaldi_euro @borghi_claudio Ma smettila grillino di merda Il tuo Paragone è stato espulso dal movim… - DareDan65 : @Fanculizzatrice @FedericoFistar1 Premesso che questa poveretta fiera del suo unico neurone e della sua linea io no… - _Xtiana_ : @il_Maggiore @Ophyucus Anche a me è venuto in mente quel paragone - Slayeon98 : @fragolaccia @numbdeath999 @Surincherry @LisaDMona @goddesss_01 Cioè concordo che il paragone in sé è insensato, pe… - Mickybit22 : @AlexSgro11 @JoeCipolla_spb @_schiaffino__ Se il paragone lo si fa con una pizza che costa 4 € sembra che il resto… -