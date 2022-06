Pubblicità

iKON_Hanbin96 : RT @jeonkoo__: @iKON_Hanbin96 Junino ha sistemato la situazione e può darti tutti quei bacini ora ?? - KoolJune : RT @jeonkoo__: @iKON_Hanbin96 Junino ha sistemato la situazione e può darti tutti quei bacini ora ?? - jeonkoo__ : @iKON_Hanbin96 Junino ha sistemato la situazione e può darti tutti quei bacini ora ?? - MIMIK00KIEB00 : io gli darei tanti di quei bacini - FORYOURLQVE : li ho fatti io quei bacini ?? -

ilGiornale.it

La prima è utilizzare l'acqua deiidroelettrici,in cui l'acqua è conservata: nel pomeriggio incontreremo i concessionari per concordare con loro uno svasamento, la possibilità che ...La prima è utilizzare l'acqua deiidroelettrici,in cui l'acqua è conservata: nel pomeriggio incontreremo i concessionari per concordare con loro uno svasamento, la possibilità che ... Quei bacini bloccati da ambientalisti e burocrazia che potrebbero risolvere la crisi idrica Dighe ostaggio degli ambientalisti e vittime degli sprechi: la partita della risposta italiana alla crisi idrica si scontra con i soliti ostacoli ...Milano, 20 giugno 2022 – “In Conferenza delle Regioni sottolineerò la necessità di mantenere un equilibrio tra le esigenze del mondo agricolo con quelle legate all’utilizzo civile dell’acqua. Non devo ...