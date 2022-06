Puglia, agricoltura: caldo torrido, stop al lavoro nelle ore centrali ORDINANZA In vigore fino ad agosto (Di martedì 21 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In vista della terza ondata di caldo prevista in Puglia nei prossimi giorni, con picchi fino a 43 gradi, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ORDINANZA n.258 avente ad oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole – ORDINANZA contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanita? pubblica”. L’ORDINANZA dispone che: è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2022 sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: In vista della terza ondata diprevista innei prossimi giorni, con picchia 43 gradi, il Presidente della RegioneMichele Emiliano ha emanato l’n.258 avente ad oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole –contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanita? pubblica”. L’dispone che: è vietato ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata eal 312022 sull’intero territorio regionalearee o zone interessate dallo svolgimento di ...

