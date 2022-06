“Prospettiva spaventosa” Il principe William spegne 40 candeline con una terribile angoscia

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilcompie oggi 40 anni: un compleanno che è una pietra miliare per tutti, un momento di bilanci e traguardi; e gli 'insider' della Famiglia Reale hanno fatto trapelare che ilè «a suo agio più che mai nella sua pelle». Lui ha scherzato sul fatto che compiere 40 anni è una» ma è probabile invece che gli anni che lo attendono saranno i migliori: ancora erede dell'erede al trono, i doveri più ‘pesanti' per lui sono per ora lontani, si può godere quello che ha. In concomitanza del compleanno,ha preso una decisione che conferma che, per ora, la famiglia viene prima di tutto (una novità assoluta rispetto al padre e alla nonna). Con la moglie Kate, ha deciso di lasciare Londra e trasferirsi a vivere a Windsor, per stare più vicino ...