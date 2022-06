Produzione domestica di cannabis, ok della commissione Giustizia alla Camera. Il 23 giugno a Roma l’evento per la legalizzazione (Di martedì 21 giugno 2022) A due anni e mezzo dall’inizio della discussione sulla proposta di legge per la coltivazione domestica, che darebbe la possibilità ai cittadini di coltivare 4 piante di cannabis nella propria abitazione per uso personale, la legge ha avuto il via libera della commissione Giustizia di Montecitorio e passa all’esame dell’Aula. “Sono soddisfatto del lavoro e del dialogo tra i gruppi”, ha commentato il relatore M5s Mario Perantoni. Il 24 giugno infatti, dovrebbe quindi iniziare la discussione alla Camera e, per portare avanti il dibattito su un tema così sensibile, Meglio Legale, Associazione Luca Coscioni e Forum Droghe, hanno organizzato per il 23 giugno a Roma il più grande evento pubblico dedicato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) A due anni e mezzo dall’iniziodiscussione sulla proposta di legge per la coltivazione, che darebbe la possibilità ai cittadini di coltivare 4 piante dinella propria abitazione per uso personale, la legge ha avuto il via liberadi Montecitorio e passa all’esame dell’Aula. “Sono soddisfatto del lavoro e del dialogo tra i gruppi”, ha commentato il relatore M5s Mario Perantoni. Il 24infatti, dovrebbe quindi iniziare la discussionee, per portare avanti il dibattito su un tema così sensibile, Meglio Legale, Associazione Luca Coscioni e Forum Droghe, hanno organizzato per il 23il più grande evento pubblico dedicato a ...

