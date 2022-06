Primo colpo del Monza di Berlusconi e Galliani: preso Cragno dal Cagliari (Di martedì 21 giugno 2022) Il Monza ha il suo nuovo portiere, e che portiere: Alessio Cragno, in arrivo dal Cagliari che non è riuscito a salvarsi nella scorsa stagione e che l’anno prossimo giocherà la Serie B. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, che svela i retroscena della trattativa: l‘Uomo Cragno, ventisette anni, arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della squadra lombarda. .@ACMonza: fatta per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2022 Galliani, il «condor», non ha perso il suo smalto, prendendo per il Monza un portiere di livello importante, su cui c’erano gli occhi dell’Inter, del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Ilha il suo nuovo portiere, e che portiere: Alessio, in arrivo dalche non è riuscito a salvarsi nella scorsa stagione e che l’anno prossimo giocherà la Serie B. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, che svela i retroscena della trattativa: l‘Uomo, ventisette anni, arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della squadra lombarda. .@AC: fatta per l’arrivo di #dal @Calcio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2022, il «condor», non ha perso il suo smalto, prendendo per ilun portiere di livello importante, su cui c’erano gli occhi dell’Inter, del ...

