Primo acquisto per il Monza di Galliani in Serie A: ufficiale l'accordo con Ranocchia (Di martedì 21 giugno 2022) Primo colpo dell'estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Lo ha reso noto il club brianzolo con una nota. "L'esperto difensore umbro, che lascia l'Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno

