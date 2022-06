Price cap per il gas | cos' è e perché se ne parla

(Di martedì 21 giugno 2022) Il gas è un tema di stretta attualità. Lo era prima della guerra in Ucraina con i prezzi che crescevano, lo è adesso che sidi forniture ridotte da parte della Russia e della necessità di divincolarsi dalla dipendenza da Mosca. Proprio i costi restano uno dei punti più spinosi, soprattutto per gli effetti a livello economico generale. Nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni da parte del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, intervenuto nel corso dell'assemblea pubblica di Elettricità Futura a Roma. Ipotesi «cap» sul gas L'aumento dei prezzi ha come conseguenza le difficoltà di famiglie ed imprese. Un fattore che, secondo il ministro, si rivelerebbe «non- si legge nel virgolettato di Rai News - manchi realmente il gas, maqualcuno dietro una testiera ha deciso di ...

