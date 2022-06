Premio Biagio Agnes | sabato 25 i vincitori Prima della cerimonia focus sulle donne nel futuro dell’Italia

(Di martedì 21 giugno 2022) Ladi premiazioneXIV edizione delInternazionale del Giornalismo e dell’Informazione che si terrà per lavolta a Roma, nella Piazza del Campidoglio, il prossimo25 giugno, sarà preceduta dall’incontro “Con leverso il”, in programma alle ore 11 nella Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini.L’evento, promosso dalla Fondazione, nasce per discutere del ruolo e delle competenze femminili nel mondo del lavoro con unsulla formazione eaziende familiari in cui leimprenditrici hanno raggiunto posizioni ...

''Premio Biagio Agnes'', il 24 giugno la conferenza stampa La Cerimonia di premiazione della XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell'Informazione che si terrà per la prima volta a Roma, nella Piazza del Campidoglio ...Alberto Matano e la conduttrice sbarcano nella seconda serata di Rai1: ecco dove li rivedremo Squadra che vince non si cambia ed è per questo che anche la prossima edizione del prestigioso Agnes sarà condotto dalla conduttrice di Domenica In e dal conduttore de La vita in diretta.