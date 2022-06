Pozzecco “In azzurro un terremoto di emozioni” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il primo giorno è stato un terremoto di emozioni. Iniziare nella città in cui sono cresciuto enfatizza un'emozione già enorme. Vedere qui Recalcati e il presidente Petrucci mi ricorda il Gianmarco giocatore a Varese e in Nazionale e completa una metamorfosi che mi rende felice”. Così, dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, Gianmarco Pozzecco, che ieri a Trieste ha iniziato l'avventura come nuovo ct della Nazionale maschile azzurra del basket.“Fare il ct è una responsabilità enorme, più grande di quando giocavo. Quando ho iniziato, pochi pensavano che sarei arrivato in Serie A o in Nazionale. E non ho mai creato aspettative sul fatto che potessi diventare allenatore. E' sempre stato così e la mia soddisfazione è ancora più grande”, ha aggiunto Pozzecco.“Belinelli, Hackett e Datome? Questo è un ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il primo giorno è stato undi. Iniziare nella città in cui sono cresciuto enfatizza un'emozione già enorme. Vedere qui Recalcati e il presidente Petrucci mi ricorda il Gianmarco giocatore a Varese e in Nazionale e completa una metamorfosi che mi rende felice”. Così, dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, Gianmarco, che ieri a Trieste ha iniziato l'avventura come nuovo ct della Nazionale maschile azzurra del basket.“Fare il ct è una responsabilità enorme, più grande di quando giocavo. Quando ho iniziato, pochi pensavano che sarei arrivato in Serie A o in Nazionale. E non ho mai creato aspettative sul fatto che potessi diventare allenatore. E' sempre stato così e la mia soddisfazione è ancora più grande”, ha aggiunto.“Belinelli, Hackett e Datome? Questo è un ...

Pubblicità

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pozzecco “In azzurro un terremoto di emozioni” - - Italpress : Pozzecco “In azzurro un terremoto di emozioni” - BasketMagazine : New post: Italia, le convocazioni di Pozzecco per l’amichevole contro la Slovenia: prima volta in azzurro per Okeke… - La_Prealpina : Pozzecco colora d'azzurro Varese - PianetaBasketIT : Italbasket, i convocati di Pozzecco per il raduno di Trieste: prima in Azzurro per John Petrucelli, Leonardo Okeke… -