Polvere di stelle. Di Maio verso l’addio al movimento: pronto nuovo gruppo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – La grande scissione di un atomo. A questo ormai si era ridotto il M5S, a poco più di una particella elementare, evaporata a suon di miseri risultati elettorali e di vuoto a perdere prodotto in Parlamento. E così è arrivata la resa dei conti in un movimento che ormai, de facto, non esiste più. In principio fu l’addio di Alessandro Di Battista e di molti altri “attivisti” della prima ora, adesso dopo lungo agonizzare è arrivato pure quello di un altro figlio “perduto” di Grillo, l’impareggiabile Luigi Di Maio. Di Maio verso l’addio al M5S: atteso l’annuncio Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, il ministro degli Esteri dovrebbe infatti annunciare la sua uscita dal movimento già in giornata. Non manca molto insomma, lo strappo sembra proprio questione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – La grande scissione di un atomo. A questo ormai si era ridotto il M5S, a poco più di una particella elementare, evaporata a suon di miseri risultati elettorali e di vuoto a perdere prodotto in Parlamento. E così è arrivata la resa dei conti in unche ormai, de facto, non esiste più. In principio fudi Alessandro Di Battista e di molti altri “attivisti” della prima ora, adesso dopo lungo agonizzare è arrivato pure quello di un altro figlio “perduto” di Grillo, l’impareggiabile Luigi Di. Dial M5S: atteso l’annuncio Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, il ministro degli Esteri dovrebbe infatti annunciare la sua uscita dalgià in giornata. Non manca molto insomma, lo strappo sembra proprio questione ...

