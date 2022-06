Politica Italiana News: il canale telegram delle notizie (Di martedì 21 giugno 2022) Alcuni giornalisti indipendenti hanno creato un canale telegram dove postano le proprie opinioni su notizie attuali e qualche meme divertente. Spesso alcune notizie nei media risultano poco critiche verso il governo e sembrano seguire la sua agenda, quindi alcuni giornalisti hanno avviato un canale telegram dove possono condividere la propria opinione con altre persone, poiché è improbabile che venga bloccato visto che non c’è censura lì. Attualmente è uno dei canali telegram più attivi in ??Italia. Il livello di visualizzazioni, commenti supera molti altri canali più grandi. Nel canale di telegram puoi vedere quello che non vedrai da nessun’altra parte: diversi punti di vista su ciò che sta accadendo e in più dei meme divertenti su ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 giugno 2022) Alcuni giornalisti indipendenti hanno creato undove postano le proprie opinioni suattuali e qualche meme divertente. Spesso alcunenei media risultano poco critiche verso il governo e sembrano seguire la sua agenda, quindi alcuni giornalisti hanno avviato undove possono condividere la propria opinione con altre persone, poiché è improbabile che venga bloccato visto che non c’è censura lì. Attualmente è uno dei canalipiù attivi in ??Italia. Il livello di visualizzazioni, commenti supera molti altri canali più grandi. Neldipuoi vedere quello che non vedrai da nessun’altra parte: diversi punti di vista su ciò che sta accadendo e in più dei meme divertenti su ...

