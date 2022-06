Politano-Napoli, il rapporto inizia ad incrinarsi? Il calciatore multato per un’intervista non autorizzata (Di martedì 21 giugno 2022) Brutte notizie per Politano: il calciatore è stato multato dal Napoli perchè ha concesso un’intervista non autorizzata, nella quale ha parlato del suo futuro incerto, mostrando tutti i suoi dubbi. Ai microfoni di Sportitalia il giocatore aveva affermato “quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare“, confermando anche la sua voglia di partire. Politano ha rilasciato l’intervista senza ricevere l’ok dallo staff del Napoli che ha così deciso, da regolamento, di multarlo. Il calciatore è a caccia di nuove motivazioni e cerca continuità, quella che al Napoli gli manca da un po’ ormai. Il Valencia di Gattuso sembra interessato a lui, così come anche Lazio, Milan e Fiorentina, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Brutte notizie per: ilè statodalperchè ha concessonon, nella quale ha parlato del suo futuro incerto, mostrando tutti i suoi dubbi. Ai microfoni di Sportitalia il giocatore aveva affermato “quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare“, confermando anche la sua voglia di partire.ha rilasciato l’intervista senza ricevere l’ok dallo staff delche ha così deciso, da regolamento, di multarlo. Ilè a caccia di nuove motivazioni e cerca continuità, quella che algli manca da un po’ ormai. Il Valencia di Gattuso sembra interessato a lui, così come anche Lazio, Milan e Fiorentina, ma ...

